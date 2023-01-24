Очередная сессия Псковской городской Думы пройдёт 27 января

10:00, 26 января 2023, ПАИ

Очередная, 7-я сессия Псковской городской Думы состоится 27 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПГД.

Сессия пройдет по адресу: площадь Победы, 1, ГКЦ, начало в 10:00. Основная повестка дня содержит девять вопросов: о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков», об утверждении условий приватизации муниципального имущества в первом квартале 2023 года, об изменении размера платы за содержание жилого помещения.

Прямая трансляция будет доступна в официальном Telegram-канале Думы.