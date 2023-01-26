Хозяина гуся разыскивают в Великих Луках

10:36, 26 января 2023, ПАИ

Хозяина гуся разыскивают в Великих Луках. Информация о заблудившейся в городе птице опубликована в группе «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщил один из местных жителей, птицу заметили у дома № 4 на улице Печорской.

Комментаторы предположили, что гусь мог сбежать из заводской столовой. Один из подписчиков пошутил, что гусь сошел со страниц детских книжек и ищет «белого гуся и бабусю».

«Потеряла гуся! Без тебя на сердце грусть, где ты бродишь, милый гусь?!» - написала местная жительница.