Хозяина гуся разыскивают в Великих Луках
Хозяина гуся разыскивают в Великих Луках. Информация о заблудившейся в городе птице опубликована в группе «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщил один из местных жителей, птицу заметили у дома № 4 на улице Печорской.
Комментаторы предположили, что гусь мог сбежать из заводской столовой. Один из подписчиков пошутил, что гусь сошел со страниц детских книжек и ищет «белого гуся и бабусю».
«Потеряла гуся! Без тебя на сердце грусть, где ты бродишь, милый гусь?!» - написала местная жительница.
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