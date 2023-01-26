36-летней псковичке грозит 20 лет тюрьмы за покушение на убийство

10:53, 26 января 2023, ПАИ

З6-летней псковичке грозит 20 лет тюрьмы за покушение на убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и уничтожение имущества, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

В ходе следствия установлено, что в конце декабря 2021 года обвиняемая и потерпевший распивали спиртные напитки в одном из общежитий на улице Инженерной. Между ними произошла ссора, во время которой мужчина оскорбил гостью. Женщина, будучи физически сильнее, избила обидчика до потери сознания.

Намереваясь скрыть совершенное преступление, девушка подожгла квартиру. Но благодаря соседям огонь удалось потушить, потерпевшему оказали медпомощь, но из-за тяжелой травмы головы он пожизненно остался инвалидом.

Злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ч. 3 ст. 30, п. п. «е», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ – покушение на убийство с целью скрыть другое преступление, совершенное общеопасным способом, а также ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ – покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет с ограничением свободы сроком до 2 лет.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд.