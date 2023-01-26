Закон о патриотическом воспитании принят в Псковской области

13:57, 26 января 2023, ПАИ

Депутаты регионального парламента поддержали законодательную инициативу областной прокуратуры и приняли разработанный надзорным ведомством закон «О патриотическом воспитании в Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Законом декларируется, что основными целями патриотического воспитания являются формирование у граждан общероссийской гражданской идентичности, развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, нравственности и духовности. Среди задач патриотического воспитания обозначается привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов государства и региона – флага, герба и гимна. В отдельной статье прописаны полномочия органов государственной власти области в сфере патриотического воспитания.

Нормативный правовой акт является рамочным – в его основу положен модельный закон «О патриотическом воспитании», принятый Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ. Подобные законы уже действуют в большинстве субъектов РФ, в том числе в пяти регионах Северо-Запада.