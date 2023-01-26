Псковский детский фонд запускает акцию «Подари ребёнку книгу»

15:59, 26 января 2023, ПАИ

Старт благотворительной акции «Подари ребёнку книгу» объявило Псковское областное отделение Российского детского фонда. Её цель – собрать детскую и подростковую литературу для библиотек школ-интернатов региона. Акция продлится месяц – с 25 января по 24 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе фонда.

Акция «Подари ребёнку книгу» проводится второй год подряд. В 2022 году в ней приняли участие отзывчивые жители города, коллективы городских библиотек и детских садов. А все собранные книги были переданы детям из малообеспеченных семей области.

В 2023 году акция направлена на сбор книг для воспитанников интернатных учреждений из Красногородского, Опочецкого, Великолукского, Пушкиногорского, Пыталовского, Печорского и Порховского районов.

«Детский фонд призывает жителей города, трудовые коллективы присоединяться к акции «Подари ребёнку книгу». Пересмотрите свои домашние библиотеки или организуйте сбор книг у себя на работе. Приносите в офис Детского фонда детские и подростковые книги: стихотворения, сказки, фантастику, научно-популярную и художественную литературу. Книги необязательно должны быть новыми. Важно, чтобы они были в хорошем состоянии (не рваные, не разрисованные). Каждая книга обязательно найдёт своего читателя!» - отметили сотрудники фонда.

Книги можно приносить в офис Детского фонда по адресу: город Псков, улица Яна Фабрициуса, дом 2а, 1 этаж, кабинет 15. Офис работает по будням с 09:00 до 18:00 без обеда. Более подробную информацию про акцию можно получить по номерам телефонов: 73-58-80; 8-911-697-68-45 или в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/pskov_childfond.

Отметим, что акция проходит в рамках проекта «Центр развития», который в конце 2022 года стал одним из победителей регионального конкурса субсидии для НКО от правительства Псковской области. Главная цель проекта – содействие повышению уровня образования и самореализации среди воспитанников детских интернатных учреждений, а также популяризация чтения как одного из видов досуга. Реализация проекта началась с января 2023 года.

В рамках проекта «Центр развития» уже закупается необходимое оборудование для обновления школьных библиотек и создания на базе Пушкиногорской санаторной школы-интерната современного креативного пространства. Также школы-интернаты закупают новые книги для своих библиотек. А воспитанники интернатных учреждений с большим удовольствием принимают участие в конкурсе рисунков на тему «Моя любимая книга».