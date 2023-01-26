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Политика

Ратифицировано соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-белорусского соглашения, согласно которому иностранцы, получившие визу России или Белоруссии, смогут пересекать границы второй страны без получения дополнительной визы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Минске 19 июня 2020 года. Режим взаимного признания виз будет распространяться и на тех, у кого есть разрешение на временное проживание, вид на жительство или приглашение на посещение международного спортивного мероприятия в России или Белоруссии, пишет ТАСС.

Кроме того, уточняется, что гражданам, которые в соответствии с международными договорами имеют право на безвизовый въезд в одну из стран, не придется получать визу для пересечения границы второй страны. Документ предусматривает, что каждая из сторон - Россия или Белоруссия - сможет отказать во въезде либо сократить срок пребывания на своей территории любого иностранца, «если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, общественного порядка, защиты здоровья населения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством».

Соглашение вступит в силу через 30 дней после получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами всех необходимых внутригосударственных процедур.

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