Путин подписал закон об отмене акциза на вейпы

10:24, 27 января 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий с марта 2023 года ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет (вейпов), но при этом отменяющий акциз на сами вейпы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет «Прайм».

Согласно закону отменяется акциз на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака. При этом повышаются ставки акцизов на жидкости для вейпов на период с 1 марта по 31 декабря 2023 года до 20 рублей за миллилитр, на весь 2024 год — до 21 рубля, на 2025 год — до 22 рублей; а на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, — до 8669 рублей, 9016 рублей и 9377 рублей за килограмм соответственно.

Нормы закона предполагают, что жидкостью для вейпов признается любая жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 миллиграмма на миллилитр для электронных систем доставки никотина, в том числе содержащаяся в них.

Акциз на сигареты и папиросы вырастет с 1 марта по 31 декабря 2023 года до 2603 рублей за 1000 штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за 1000 штук; на 2024 год — до 2707 рублей плюс 16%, но не менее 3678 рублей; на 2025 год — до 2815 рублей плюс 16%, но не менее 3825 рублей.

Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам.

Таким образом, ставки акцизов на сигареты индексируются «на 2% дополнительно к тому, что было летом, а на жидкости и табак нагреваемый — на 11%», пояснял в январе замглавы Минфина Алексей Сазанов. Причем, по его словам, ставки акцизов индексируются таким образом, чтобы не допустить выпадающих доходов бюджета из-за отмены акциза на электронные системы доставки никотина.

В настоящее время ставки акцизов на жидкости для электронных систем доставки никотина на 2023 год установлены в размере 18 рублей за миллилитр, на 2024 год — 19 рублей, на 2025 год — 20 рублей; на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, — 7839 рублей, 8153 рубля и 8479 рублей за килограмм; а на сами вейпы и устройства для нагревания — 64 рубля, 67 рублей и 70 рублей за одну штуку.

А акциз на сигареты и папиросы установлен на 2023 год в размере 2552 рубля за 1000 штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3467 рублей за 1000 штук; на 2024 год — 2654 рубля плюс 16%, но не менее 3606 рублей; на 2025 год — 2760 рублей плюс 16%, но не менее 3750 рублей.