Около 500 псковичей занимается в спортивной школе «Мастер»

15:24, 27 января 2023, ПАИ

Около 500 псковичей занимается в настоящее время в спортивной школе «Мастер», сообщил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 27 января директор учреждения Вячеслав Папиашвили.

Он отметил, что в этом году спортивной школе исполняется уже 20 лет, и добавил, что за последние три года сотрудники учреждения достигли неплохих результатов.

Так, по словам Вячеслава Папиашвили, с 2020 года им удалось подготовить шесть мастеров России и около 300 спортсменов массовых разрядов. Кроме того, за три года обучены 25 судей по различным видам спорта.