Псковичи возложили цветы к памятному знаку на месте концлагеря «Шталаг-372»

18:35, 27 января 2023, ПАИ

Митинг, посвященный памяти жертв Холокоста, прошёл в Пскове сегодня, 27 января, передает корреспондент ПАИ.

Участники возложили цветы возложили к памятному знаку на месте концлагеря «Шталаг-372» Пскове.

На митинг пришли поисковики, активисты центра молодежных инициатив и школьники.

Шталаг-372 — один из самых крупных немецких концентрационных лагерей, располагавшихся в северо-западной части СССР. Он действовал с осени 1941-го по декабрь 1943 года и был устроен в бывших конюшнях 5-го Омского пехотного полка, которым командовал во время службы в Пскове Константин Рокоссовский. В настоящее время выявленный объект культурного наследия расположен в Пскове, на территории между улицами Юбилейная, Генерала Маргелова, Шестака и Майора Доставалова.

По данным Чрезвычайной государственной комиссии, расследовавшей военные преступления в 1945-м, в Шталаге-372 погибло более 75 тысяч человек.