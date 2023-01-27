Глава Усвятского района навестил ветерана-блокадника

18:50, 27 января 2023, ПАИ

Жителя деревни Глазуново Григория Чернышева навестил глава Усвятского района Дмитрий Петров в День снятия блокады Ленинграда, чтобы поздравить со знаменательной датой и поблагодарить за силу и мужество. Об этом пишет газета «Новая жизнь».



Будучи четырнадцатилетним, Григорий Чернышев попал в трудовые резервы, которые набирали для работы на заводах Ленинграда. Так он оказался в блокадном городе, где он и его товарищи готовили снаряды для фронта.

«Люди голодали очень, умирали, сначала мужики, потом дети, затем женщины. Каждые пять дней на завод приезжали грузовики-пятитонки, на которых вывозили трупы на кладбище», — рассказал он.

«В марте 1942 года Григория эвакуировали в Махачкалу, после отправили в Куйбышев на завод, где они изготавливали корпуса для самолётов Ил. В декабре 1944 года парня призвали в Советскую армию, где он служил курсантом в 26-м отдельном учебном танковом полку 6-й танковой армии. Демобилизовался из армии в 1953 году в звании старшего сержанта. Несмотря на свои 97, Григорий Митрофанович обладает огромным жизнелюбием и крепким чувством юмора», — говорится в сообщении.