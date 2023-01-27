Уровень подростковой преступности в Псковской области снизился на 20% за год

23:40, 27 января 2023, ПАИ

На 20 % снизилось количество преступлений с участием несовершеннолетних в Псковской области, сообщил начальник регионального управления МВД РФ Алексей Овсянников на пресс-конференции по итогам работы за 2022 год. Об этом пишет «Псковская правда».

За год зарегистрировано 107 подобных преступлений, что на 20 % меньше, чем в 2021 году. Удельный вес детской преступности в общем объёме правонарушений тоже снижается. В 2019 году он составлял 9 %, в 2021 году — 2,4 %, в 2022 году — порядка 2 %, и это самый лучший результат на Северо-Западном федеральном округе.

Также на 11,8 % — со 199 до 105 — сократилось число несовершеннолетних, участвовавших в преступлениях. В основном они совершают кражи: 66 случаев за год. На профилактическом учёте в органах внутренних дел состоит 400 подростков: 89 в возрасте от 8 до 13 лет, 140 — от 14 до 15 лет и 171 — от 16 до 17 лет.

Алексей Овсянников отметил, что на улучшение ситуации с подростковой преступностью влияют те меры профилактики, которые принимаются в регионе. За год было проведено более 3,2 тысячи лекций и бесед, организовано почти две тысячи рейдовых мероприятий. В итоге из 400 состоящих на учёте несовершеннолетних 250 имеют организованный досуг, а 48 получили помощь в трудоустройстве.

Алексей Овсянников отметил, что в этом году также планируются и профильные смены в лагерях, и поход, о котором в прошлом году участники оставили самые положительные отзывы.