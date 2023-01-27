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Общество

Студенты ПсковГУ будут помогать жителям сёл Псковской области

К Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» присоединятся студенты ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Чем заняться, сдав сессию? У псковских студентов – участников Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» ответ простой: надо ехать в деревни и сёла, чтобы почистить дорожки от снега, сложить дрова, помочь пенсионерам, провести мастер-классы для местных ребятишек», — говорится в сообщении.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Движение студенческих отрядов «Снежный десант» зародилось в Алтайском крае в 1969 году. Оно вошло в историю региона как важное государственное и общественное явление, не имеющее аналогов в России. С 2000-х годов аналогичные акции стали проводить другие регионы России. Вот уже более сорока лет патриотическая акция «Снежный десант» продолжает своё существование, став одной из популярных среди студентов в России. «Снежный десант» объединяет не только бойцов студотрядов из одного региона, но и обычных студентов из вузов России и даже из других стран.

В Невельский и Дновские районы отправятся отряды «Любовь» и «Импульс». Их ждут в Невеле и деревне Заклинье. Сейчас они готовят концерты для сельских школ, разрабатывают программу встреч и общаются для того, чтобы выезды прошли максимально продуктивно.

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