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Происшествия

Пропавшего на пути из Великих Лук в Псков мужчину ищут поисковики

Фото: Поисковый отряд "След"

Великолукский поисковый отряд «След» разыскивает Макисма Журавлева 1987 года рождения. Пост с информацией о мужчине появился в группе отряда «След» в соцсети «Вконтакте».

С 24 января 2023 года он не выходит на связь. По имеющейся информации, мужчина должен был выехать из Великих Лук (ул. Дьяконова, 1) во Псков, предположительно на такси.Пропавший не является жителем Великих Лук.

Приметы: военная одежда, на голове «ирокез» и татуировки, на теле есть «вагнеровские» татуировки. Всех, обладающих полезной информацией, просят звонить по телефонам: +79113767676 или 89532469033.

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