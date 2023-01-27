В Харьковской область переименуют пять улиц

21:07, 28 января 2023, ПАИ

Городской совет Краснограда в Харьковской области Украины переименовал пять улиц, названия которых связаны с Россией и СССР, сообщает корреспондент ТАСС.

По информации издания, смена названий затронула, в частности, переулки Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Им присвоят наименования Спортивный и Проездной соответственно.

Кроме того, улица Первомайская станет улицей Тихой, а переулок Первомайский — Тихим. Также в селе Песчанка, административно подчинённом городу, улицу Германа Титова переименовали в улицу Несокрушимости.