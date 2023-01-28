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Политика

Швеция приостановила переговоры с Турцией о вступлении в НАТО

Процесс вступления Швеции в НАТО «приостановился» из-за гневной реакции Турции на сожжение Корана правым экстремистом Расмусом Палуданом и демонстрациями, критикующими президента Реджепа Тайипа Эрдогана, но в Стокгольме всё ещё надеются на вхождение в альянс летом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел королевства Тобиаса Билльстрёма.

Правительство надеется, что этим летом Швеция всё же сможет вступить в НАТО. «Само собой, мы рассчитываем на саммит в Вильнюсе, — ответил министр на вопрос, когда Швеция может стать полноправным членом [НАТО]. — Конечно, недавние события не облегчили ситуацию, но в конце концов именно меморандум и взятые на себя обязательства должны иметь решающее значение».

По словам министра, Швеция почти выполнила все пункты, содержащиеся в соглашении между Турцией, Швецией и Финляндией. Глава МИД считает, что турецкий парламент должен быть близок к одобрению заявки Швеции. «Я хочу подчеркнуть, что Турция находится в середине избирательной кампании, кульминацией которой станет день выборов, 14 мая, поэтому важно также следить за этими частями процесса», — добавил Билльстрём.

 

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