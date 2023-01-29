Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Мария Захарова высказалась на тему сожжения Корана в Швеции

Мария Захарова предложила Финляндии оценить слова шведских коллег о свободе самовыражения в связи с акцией сожжения Корана, сообщает корреспондент ТАСС.

Дипломат напомнила, как глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил связь с РФ подобной акции. В частности, он заявил, что в ходе расследования удалось найти «определённые связи» с Россией в окружении датского политика.

«Заодно хотелось бы понять, как в Хельсинки трактуют поведение шведских коллег, которые утверждают, что сожжение Корана — это свобода самовыражения. Не подозревают ли в финском МИД Стокгольм в пророссийских симпатиях?» — добавила Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, «мерзко наблюдать, как западники пытаются сложить из осколков собственных ценностей слово «исключительность».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 января 2023

Иван Охлобыстин пообещал 10 млн рублей за каждый подбитый M1 Abrams
28 января 2023

Документальный фильм «сVоих не бросаем» вышел в эфире «Первого Псковского»
27 января 2023

В Пскове изменился размер платы за содержание жилья в многоквартирном доме
26 января 2023

Изменения в избирательное законодательство внесли депутаты Собрания
24 января 2023

Александр Козловский высказался против «искусственной» конкуренции на выборах
24 января 2023

Депутат Госдумы станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»
24 января 2023

ВИДЕО: Александр Серавин рассказал об общественно-политической ситуации в регионе
23 января 2023

Политической игрой назвал Александр Серавин заявления о пагубности трансформации районов в округа


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...