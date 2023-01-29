Мария Захарова высказалась на тему сожжения Корана в Швеции

21:23, 29 января 2023, ПАИ

Мария Захарова предложила Финляндии оценить слова шведских коллег о свободе самовыражения в связи с акцией сожжения Корана, сообщает корреспондент ТАСС.

Дипломат напомнила, как глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил связь с РФ подобной акции. В частности, он заявил, что в ходе расследования удалось найти «определённые связи» с Россией в окружении датского политика.

«Заодно хотелось бы понять, как в Хельсинки трактуют поведение шведских коллег, которые утверждают, что сожжение Корана — это свобода самовыражения. Не подозревают ли в финском МИД Стокгольм в пророссийских симпатиях?» — добавила Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, «мерзко наблюдать, как западники пытаются сложить из осколков собственных ценностей слово «исключительность».