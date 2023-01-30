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Происшествия

Неосторожность при курении привела к пожару в Бежаницком районе

Сотрудники МЧС спасли жителя Бежаницкого района, который чуть не погиб при пожаре из-за неосторожности при курении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
 
В минувшие выходные произошел пожар в деревне Лющик. Возгорание началось в двухкомнатной квартире на улице Октябрьской. В результате в комнате размером 4х6 метров огнем поврежден пол.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Напомним, 30 января в 00:15 произошел пожар в жилом доме в Печорском районе. В результате возгорания погиб пожилой мужчина.

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