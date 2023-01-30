Как чувствует себя цветочный бизнес, обсудят на «Серебряном дожде»

12:17, 30 января 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 30 января, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева директор студии цветочного дизайна Елена Фролова.

Темы для обсуждения:

- Не букет, а эмоция: как в Пскове создаются уникальные авторские цветочные композиции?

- Устойчивый маленький бизнес: в чем секрет успеха цветочных магазинов?

- Пышное цветение: как чувствует себя цветочный бизнес в современных реалиях?

- Букет на расстоянии: как в Пскове работает система заказа и доставки цветов из других городов?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (FM 88.3) сегодня в 14:00.