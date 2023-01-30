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Культура

Выставку «Деисус» в Исаакиевском соборе продлили до 27 февраля

Выставку «Деисус», на которой представлена икона из собрания государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск», в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга продлили до 27 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника «Изборск».

Открытие выставки для посетителей состоялось 22 декабря в музее-памятнике «Исаакиевский собор». В экспозицию вошла икона «Деисус», написанная для иконостаса деревянной церкви XVI века Сергия Радонежского в Изборской крепости. В одном из пожаров церковь сгорела, из-за чего в начале XVIII века икону перенесли в новый каменный храм, построенный уже вне крепости.

Фото здесь и далее: пресс-служба Государственного музея-заповедника "Изборск"

Деисус – икона, воплощающая идею заступничества, моления за людей. В центре помещён образ Христа Вседержителя, по сторонам — обращенные к нему в молитвенных позах Богоматерь, Иоанн Предтеча, архангелы и святые.

Отметим, на данный момент в Санкт-Петербурге работают две выставки, на которых можно увидеть работы из музея-заповедника «Изборск». В музее-памятнике «Исаакиевский собор» – выставка одного экспоната «Деисус», а в Часовне-музее храма Воскресения Христова – выставка «Изборск в зеркале русской души», на которой представлены работы художника Павла Мельникова. Билеты можно приобрести по «Пушкинской карте».

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