Кошка из Франции не прошла ветконтроль на границе в Псковской области

11:54, 31 января 2023, ПАИ

Нарушение ветеринарных требований при ввозе кошки на таможенную территорию ЕАЭС выявил сотрудник Россельхознадзора во время ветконтроля в пункте пропуска «Шумилкино» в Псковской области. Животное перевозили в автомобиле из Франции в Москву. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспектор ведомства установил отсутствие в ветеринарном паспорте домашнего питомца информации о вакцинации против бешенства, проведенной в течение 12 месяцев, предшествующих ввозу животного, а также отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой.

Ввоз животного на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, кошку вернули на сопредельную территорию.

Напомним, что Россельхознадзор разработал онлайн-сервис «Перевозка собак и кошек», с помощью которого становится возможным заранее получить информацию о необходимых животному прививках и обработках, а также о ветеринарных сопроводительных документах, которые нужно оформить владельцу домашнего питомца.