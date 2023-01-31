Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Массовый лыжный забег организуют под Псковом 11 февраля

Массовое спортивное мероприятие «Лыжня России 2023» пройдет 11 февраля на горе Соколихе в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова. 

Фото: Telegram-канал администрации города Пскова

Забеги пройдут по трем дистанциям. Мальчики и девочки 2011 года рождения и моложе пробегут 1,5 км, юноши и девушки 2003-2010 годов рождения – 5 км. Дистанцию в 10 км преодолеют мужчины и женщины 2002-1982 годов рождения, а также 1981 года рождения и старше. 

К участию приглашают всех желающих, имеющих соответствующую физподготовку. Спортсмены до 17 лет включительно допускаются только при наличии медицинского заключения врача о допуске, спортсмены от 18 лет и старше – при наличии медицинского заключения врача о допуске или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Регистрация участников пройдет с 8 по 10 февраля с 15:00 до 18:00 в псковской спортивной школе «Ника» на улице Воеводы Шуйского, 9. Номер телефона для справок 66-27-24. 

Зарегистрироваться также можно будет в день соревнований с 10:00 до 11:00 на месте их проведения. Общий массовый старт назначен на 12:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 января 2023

Массовый лыжный забег организуют под Псковом 11 февраля
31 января 2023

Более 30 медалей привезли псковские брейкеры с чемпионата СЗФО
31 января 2023

Пловцы из Пскова завоевали медали на первенстве области
31 января 2023

Первенство по лыжным гонкам пройдет в Великолукском районе 4 февраля
31 января 2023

Студенты филиала ПсковГУ поборолись за кубок генерала Якубова
30 января 2023

Бежаницкая команда победила в открытом турнире по мини-футболу
30 января 2023

Волейболисты из Пскова завоевали бронзу в Великом Новгороде
30 января 2023

Каток в Финском парке Пскова закрыли из-за погодных условий

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...