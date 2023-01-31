Массовый лыжный забег организуют под Псковом 11 февраля

17:38, 31 января 2023, ПАИ

Массовое спортивное мероприятие «Лыжня России 2023» пройдет 11 февраля на горе Соколихе в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Забеги пройдут по трем дистанциям. Мальчики и девочки 2011 года рождения и моложе пробегут 1,5 км, юноши и девушки 2003-2010 годов рождения – 5 км. Дистанцию в 10 км преодолеют мужчины и женщины 2002-1982 годов рождения, а также 1981 года рождения и старше.

К участию приглашают всех желающих, имеющих соответствующую физподготовку. Спортсмены до 17 лет включительно допускаются только при наличии медицинского заключения врача о допуске, спортсмены от 18 лет и старше – при наличии медицинского заключения врача о допуске или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Регистрация участников пройдет с 8 по 10 февраля с 15:00 до 18:00 в псковской спортивной школе «Ника» на улице Воеводы Шуйского, 9. Номер телефона для справок 66-27-24.

Зарегистрироваться также можно будет в день соревнований с 10:00 до 11:00 на месте их проведения. Общий массовый старт назначен на 12:00.