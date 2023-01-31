ЦБ оценил объём заблокированных за границей активов российских инвесторов

19:12, 31 января 2023, ПАИ

Объём заблокированных за рубежом активов, принадлежащих инвесторам из России, на 30 ноября оценивается в 5,7 триллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольгу Шишлянникову.

Она пояснила, что именно это российские власти приняли во внимание, когда принимали решение запретить неквалифицированным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги.

Большая часть решений с заблокированными активами лежит вне российской юрисдикции, но в некоторых случаях власти смогли предложить выход из ситуации. Например, разрешили прямые выплаты российским инвесторам дохода по квазироссийским ценным бумагам, размещённым на иностранных рынках. Российские компании получили возможность выпускать замещающие облигации.

«Если все еврооблигации с российскими корнями будут замещены, то, например, розничным инвесторам это позволит более 50 процентов своих активов <...> из-под блокировки вывести и начать ими распоряжаться», — пояснила глава департамента ЦБ.

Остальные активы — это иностранные ценные бумаги, уточнила Шишлянникова. Банк России прорабатывает дальнейшие действия для разблокировки.

