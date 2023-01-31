В России предложили освободить чиновников, участвующих в СВО, от публикации сведений о доходах

22:41, 31 января 2023, ПАИ

Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект об освобождении от публикации сведений о доходах госслужащих при их мобилизации, заключении контракта и добровольном участии в СВО. Об этом сообщает ТАСС.

«Законопроектом предлагается предусмотреть приостановление вышеотмеченной обязанности представления сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на срок призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта на прохождение военной службы или срок участия в добровольных формированиях лиц, взявших на себя обязательства по выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы РФ», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О противодействии коррупции».

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому информация о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться в интернете без персональных данных. Парламентарии продолжат сдавать декларации, при этом в Сети не будут размещаться персональные данные — только обобщённая статистическая информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции.