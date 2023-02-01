Подозреваемого в жестоком убийстве 22-летней давности установили в Пскове

10:15, 01 февраля 2023, ПАИ

Мужчина предстанет перед судом за убийство, совершенное в Пскове 22 года назад. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Данное уголовное дело возбуждено по факту обнаружения в 2000 году на окраине города Пскова тела потерпевшей с черепно-мозговой травмой и следами воздействия высоких температур.

По версии следствия, 28 февраля 2000 года тогда еще 22-летний обвиняемый пскович, отправив супругу в роддом, познакомился на улице с потерпевшей для совместного времяпровождения. Затем, действуя ситуативно, он напал на женщину и изнасиловал ее, а после, чтобы сокрыть совершенное преступление, убил ее. Он нынес ей множество ударов палкой по голове и шее. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте преступления. Уничтожая следы преступления, он принес из гаража тестя бензин, облил ее тело и сжег.

В ходе проведения 22 года назад первоначальных следственных действий следователи изъяли предметы, имеющие доказательственное значение и провели по ним необходимые экспертные исследования. В связи с тем, что подозреваемого в совершении преступления установить не удалось, предварительное расследование по уголовному делу было приостановлено, однако работа по раскрытию дела не прекращалась.

«После появления новых экспертных возможностей обгоревшие предметы нижнего белья потерпевшей были дополнительно исследованы, в результате чего на них выделен генотип мужчины, который поставлен на соответствующий учет. Благодаря этому в прошлом году была получена информация о совпадении данного генотипа с генотипом жителя Пскова, у которого получен биологический материал в ходе проверки его на причастность к совершению двух других преступлений против половой неприкосновенности», - рассказали в ведомстве.

Ход расследования поставил на контроль заместитель председателя СК России Александр Клаус, который изучил имеющиеся по делу доказательства и дал указания о проведении конкретных следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательств, установление мотива преступления и завершение расследования.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).