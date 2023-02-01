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Политика

Малькевич: Псковский губернатор – не любитель эффектных пиар-шагов, он просто много работает

Работу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова высоко оценил журналист, член Общественной палаты РФ, почетный работник СМИ Псковской области Александр Малькевич. В январском топе «Биржа губернаторов» в Telegram-канале агентства «ПолитБрокер» он находится в списке политиков, показавших рост в рейтинге, отражающем деятельность глав регионов.

«Михаил Ведерников – человек, который очень много делает, при этом он не любитель эффектных пиар-действий, пиар-шагов. Он просто много работает и на это нацеливает свою команду», – отметил Александр Малькевич.

По его словам, как раз слаженные действия команды главы региона привели к высоким позициям в рейтинге.

Кроме того, Александр Малькевич подчеркнул, что в списке губернаторов представлены политики, которые много и напряжённо работают. «Целый ряд персон, это очень уважаемые и известные далеко за пределами своих регионов люди», – резюмировал он.

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