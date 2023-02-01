Первичное отделение «Движения первых» открылось в Псковском медколледже

16:32, 01 февраля 2023, ПАИ

Первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых» открылось в Псковском медицинском колледже, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Участие в открытии приняли представители органов исполнительной власти, экспертного сообщества, сотрудники штаба регионального отделения «Движения первых», преподаватели и студенты колледжа.

«Мы вручили свидетельства о вхождении в организацию «Движение первых». После этого эксперт грантового конкурса Росмолодежи Ольга Родина побеседовала с ребятами по поводу возможностей для саморазвития и самореализации за счет движения, грантовых конкурсов, за счет всех тех активностей, которое им предлагает государство. Вместе с этим ребята примут участие в креативной сессии, предложат свои идеи по 12 направлениям деятельности, те мероприятия, в которых им будет интересно принять участие», - рассказала руководитель Псковского регионального отделения РДДМ «Движение первых» Екатерина Родина.

Она отметила, что в 12 направлений входят волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, здоровый образ жизни. Екатерина Родина подчеркнула, что направление, связанное с пропагандой здорового образа жизни, у студентов медицинского колледжа является одним из приоритетных.

«Новая организация - это, соответственно, новые возможности, новые открытия, знания, знакомства. У нас уже проходил первый съезд Российского движения детей и молодежи, там ребята представили нашу область, познакомились с большим количеством ребят со всей страны, поговорили с интересными спикерами, представителями власти и в принципе узнали много нового. И я надеюсь на то, что движение будет развиваться и у каждого члена этого движения будет возможность получать что-то новое», - сказал студент 1 курса Псковского медицинского колледжа Ярослав Малышев.

К настоящему моменту первичные отделения движения уже открылись в Псковском городском молодёжном центре, бюджетном учреждении «Лидер» в Невельском районе, Центре развития творчества детей и молодежи Псковского района.

Напомним, Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.

Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования. Подать заявку в движение в качестве участника или наставника можно на сайте будьвдвижении.рф.