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Общество

О вреде бумажных стаканчиков для здоровья рассказали псковичам

Безвредны ли бумажные стаканчики, рассказали псковичам в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Во-первых, они одноразовые, а это один из главных критериев, по которому можно определить неэкологичность вещи. На производство предметов, которыми мы пользуемся 5–20 минут, а затем отправляем на свалку, тратится неоправданно много ресурсов», - говорится в сообщении.

Кроме того, поверх бумаги стаканчик покрывается пластиком для того, чтобы сохранять тепло и не позволить бумаге впитать жидкость. При производстве одного бумажного стаканчика, по данным «Гринпис России», в атмосферу выбрасывается 100 грамм углекислого газа, как от среднего автомобиля за 1 километр пробега, и используется два литра воды. Чтобы произвести две тысячи таких стаканчиков, нужно одно дерево.

Пластик, которым покрыта внутренняя стенка, под воздействием высоких температур выделяет в напиток микродозы вредных веществ. Они не оказывают влияние на здоровье сразу, а накапливаются годами. Следствие этого — серьёзные заболевания. Каждый бумажный стакан с тонким слоем пластика содержит Бесфенол-А, который провоцирует, в том числе, и онкологические заболевания.

Вместе с этим, стаканчики для кофе не подлежат переработке. Чтобы вновь использовать картон, нужно отделить его от вкладыша. Сделать это очень сложно, ведь покрытие тонкое и к тому же крепко приклеено к бумажной основе. В мире лишь несколько заводов занимаются переработкой стаканчиков, но и они перерабатывают малую долю, поскольку поставка использованной тары не отработана.

«Если вы заботитесь не только о своем удобстве, но и задумываетесь об экологии при покупке кофе на вынос, лучшая альтернатива одноразовым бумажным стаканчикам — термокружка», - резюмировали в компании.

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