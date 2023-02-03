В Пскове стали реже покупать цветы на 14 февраля, рассказал эксперт

10:48, 03 февраля 2023, ПАИ

О том, что на 14 февраля стали реже покупать цветы в Пскове, рассказал директор цветочной оптовой базы Расим Мамедов корреспонденту Псковского агентства информации.

«Раньше он пользовался спросом [14 февраля. — Прим. ред.]. Потом у нас летом есть российский праздник День семьи, любви и верности 8 июля, и поэтому праздник 14 февраля пошел на снижение», - отметил Расим Мамедов.

Напомним, что ранее псковские оптовики рассказали о закупках цветов в преддверии наступающих праздников и сообщили, какие цветы пользуются популярностью среди псковичей. Также директор студии цветочного дизайна Елена Фролова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM рассказала, что в Пскове мужчины чаще всего выбирают для женщин розы.