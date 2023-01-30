Какие цветы чаще всего дарят псковичкам мужчины, рассказала эксперт

17:09, 30 января 2023, ПАИ

В Пскове мужчины чаще всего выбирают для женщин розы. Об этом рассказала директор студии цветочного дизайна Елена Фролова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Мужчины любят розы дарить. Это классика. Вот любят русские мужчины дарить розы», - заметила гостья студии.

В целом, по ее словам, падения спроса в цветочном бизнесе не ощущается. «Ну, я честно вам скажу, падения спроса не ощущаю. У нас его нет. Есть некие колебания в зависимости от, скажем так, какого-то эмоционального фона людей», - добавила Елена Фролова.

Она отметила, что люди выбирают разные цветы, так как это зависит от личных предпочтений.