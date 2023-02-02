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Советские цветы или розы: псковские оптовики рассказали о закупках к 8 Марта

Мимоза считается советским цветком и уже не имеет большой популярности, заявила менеджер цветочной оптовой базы в Пскове Екатерина Калинина в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. Так она ответила на вопрос о закупках цветов в предверии наступающих праздников. 

Фото читателей ПАИ

«Мы акцент на ней [мимозе. — Прим. ред.] не делаем, у нас акцент на тюльпане. Сейчас мимоза уже немножко ушла, это всё-таки, скажем так, советские цветы, которые закупались из-за отсутствия других вариантов. Сейчас, к счастью, тюльпан выращивается даже в Псковской области. Огромное количество тюльпанов выращивается, поэтому приобрести их даже проще, чем мимозу, они лучше стоят, и люди больше хотят купить тюльпаны, чем мимозу», — высказала своё мнение эксперт.

Она рассказала, что поставки мимозы на псковскую базу осуществляются из Испании и начинают её закупать уже с конца февраля. «Цены устанавливаются в зависимости от высоты и других факторов. В последний раз цена была примерно 1000 рублей за банч, там 3-4 высокие ветки. Проблем с поставками из Испании нет. Всё равно её берут, но больше, конечно, к 8 Марта. Вот сейчас мы привозили, и ажиотажа она не вызвала», — сказала Екатерина Калинина и отметила, что сейчас цена на мимозу возросла на 40 %.

Рост стоимости мимозы у поставщиков заметил и другой собеседник ПАИ — директор ещё одной цветочной оптовой базы в Пскове Расим Мамедов. «Цены на цветы очень поднялись, Абхазия тоже их подняла. В прошлом году пять килограммов мимозы стоили почти семь тысяч. Раньше была половина этой суммы», — уточнил он и добавил, что заказывать мимозу сейчас очень рано, заниматься этим лучше после 10 февраля. 

По мнению предпринимателя, в конце зимы и начале весны тюльпан и мимоза — самые популярные у псковичей цветы. «Но королева цветов — роза», — заключил Расим Мамедов. 

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