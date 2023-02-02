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Экономика

«Титан-Полимер» присоединится к организации международных бизнес-миссий

На площадке завода «Титан-Полимер» прошло обсуждение предоставления мер поддержки экспорта продукции с подразделениями Центра «Мой бизнес». Об этом Псковскому агентству информации сообщили на предприятии.

Центр «Мой бизнес» представляли руководитель Центра поддержки экспорта Мария Сидорук и руководитель инжинирингового центра Яна Яковлева. «Мы ведем деятельность с 2015 года, она направлена на расширение экспортной деятельности региона. В первую очередь, речь идет о субъектах малого и среднего предпринимательства», - сказала руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Мария Сидорук.

Фото здесь и далее: Псковский завод «Титан-Полимер»

Руководитель инжинирингового центра Яна Яковлева презентовала виды мер поддержки. Так, подразделение обеспечивает содействие в оказании услуг, направленных на модернизацию производства.

В ходе рабочей встречи представители ООО «Титан-Полимер» рассказали о своем предприятии и производимой продукции, а также узнали о мерах поддержки, которые предоставляются всеми подразделениями Центра «Мой бизнес».

По итогам встречи представители «Титан-Полимера» и структурные подразделения АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» договорились о совместной работе в части выстраивания международного сотрудничества предприятия и поиска рынков сбыта производимой продукции, а также инструментов помощи в текущей хозяйственной деятельности.

Представители предприятия планируют войти в состав бизнес-миссий от Центра поддержки экспорта. Отметим, что Центр поддержки экспорта имеет возможность финансировать выставочные мероприятия и участие предприятий региона в международных бизнес-миссиях, оказывать поддержку в получении необходимой сертификации продукции, предназначенной для продажи иностранным партнерам, организовать поиск потенциальных покупателей за рубежом.

В 2023 году планируется организация международных бизнес-миссий в Иран, Индию и Египет для поиска потенциальных покупателей, планируется активное сотрудничество с Белоруссией.

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