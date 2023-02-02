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Экономика

Эксперты спрогнозировали рост российской экономики

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал прогноз о росте российской экономики в 2023 году. МВФ считает, что этот год принесёт подъём на 0,3%, сообщается в отчете.

Это на 2,6% лучше прогноза, опубликованного в октябре прошлого года. В 2024 году, по прогнозам экспертов, рост составит на 2,1% (на 0,6% лучше октябрьского прогноза на тот же период).

Ожидания экспертов относительно ВВП России значительно изменились: экономика не пойдет на спад, а перейдёт к «умеренному росту».

Псковский предприниматель Юрий Бурлин отметил, что Россия уверенно справляется со всеми экономическими вызовами. 

«Я считаю, сейчас время больших возможностей для российского бизнеса. Наша страна и экономика в последние годы очень сильно закалилась. Мы не только переживём тяжёлые времена, но и выйдем победителем из этой ситуации. Сейчас от правительства идёт поддержка местных предпринимателей и крупного бизнеса. Это даёт свой результат. Можно видеть стакан или наполовину пустым, или наполовину полным. Я вижу полным, поэтому верю в рост российской экономики», - прокомментировал Юрий Бурлин.

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