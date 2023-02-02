Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

В Псковской области расширяется производство химпродукции

В февральском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ», который содержит анализ текущей экономической ситуации в регионах, отмечено увеличение спроса на продукцию, производимую для замещения импорта, что способствовало росту выпуска в химической отрасли на Северо-Западе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском отделении Банка России.

В Псковской области введено в эксплуатацию новое высокотехнологичное предприятие по производству современной ПЭТ-пленки. Ожидается, что при выходе на проектную мощность компания полностью удовлетворит запросы отечественных производителей из пищевой отрасли, автопрома, производства медицинских товаров и других отраслей.

Подробнее о текущей экономической ситуации читайте в докладе. При его подготовке используется широкий спектр экономической информации, доступной на региональном уровне, включая данные опросов более 14 тыс. нефинансовых предприятий и мнения экспертов, что позволяет дополнить официальные статистические данные оценками бизнеса, аналитиков, отраслевых объединений, выделить в экономиках регионов зарождающиеся тренды. В декабре в опросе приняли участие свыше 150 предприятий Псковской области.

Доклад публикуется перед каждым заседанием Совета директоров Банка России по ключевой ставке и содержит обзор экономической ситуации в регионах с акцентом на темах, актуальных для принятия решений по денежно-кредитной политике.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 февраля 2023

«Титан-Полимер» присоединится к организации международных бизнес-миссий
02 февраля 2023

Развитие машиностроения обсудили в новом выпуске «Бизнес-клуба»
01 февраля 2023

В гордуме прокомментировали увеличение платы за содержание жилья
01 февраля 2023

Развитие отечественного машиностроения обсудят в новом выпуске «Бизнес-клуба»
01 февраля 2023

Назван самый популярный телефон на вторичном рынке
01 февраля 2023

Сбер снова признан лучшим работодателем России

01 февраля 2023

Стоимость проезда по трассам для владельцев фур выросла с 1 февраля
31 января 2023

ЦБ оценил объём заблокированных за границей активов российских инвесторов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...