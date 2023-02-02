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Происшествия

Поступили ложные сообщения о минировании школ в Пскове и Великих Луках

Ложные сообщения о минировании учебных заведений Пскова и Великих Лук поступили сегодня, 2 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Уточняется, что неизвестные сообщили о минировании школ, лицеев и колледжей Пскова и Великих Лук, а также швейной фабрики «Славянка», зданий военного суда в Пскове, академического театра драмы имени А. С. Пушкина и Ледового дворца.

Напомним, в сентябре сообщалось о разоблачении фейка с минированием школ в Пскове и Великих Луках. Информация о заложенных бомбах на территориях школ области начала поступать на пульт МЧС 8 сентября. В частности, в правоохранительные органы были адресованы ложные сообщения о минировании девяти объектов в Пскове. В их числе были городские школы, торговый комплекс «ПИК 60», Центр диализа и ТРК «Акваполис». Ни одно из сообщений не подтвердилось.

В ноябре также поступала информация о минировании всех великолукских школ, которая снова оказалась ложной.

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