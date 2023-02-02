Назначен новый руководитель аппарата правительства Псковской области

18:41, 02 февраля 2023, ПАИ

Руководителем аппарата правительства Псковской области назначен Станислав Суслов. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«С 2019 года он возглавлял управление делами, где проявил себя как ответственный руководитель и эффективный организатор. Уверен, его опыт и компетенции позволят достойно справиться с новыми обязанностями и новыми задачами», — говорится в сообщении.

Кроме того, управление делами возглавит начальник отдела организационной поддержки Ксения Александрова (одна из лауреатов конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» в 2022 году).

​

«Знаю коллег по совместной работе. Это надёжные, профессиональные и неравнодушные люди. Рассчитываю, что все намеченные планы будут успешно реализованы. Желаю успехов!» — отметил глава региона.