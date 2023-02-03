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Общество

Общественная палата Псковской области провела пленарное заседание

Очередное пленарное заседание Общественной палаты Псковской области пятого состава прошло в зале правительства Псковской области 2 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Перед началом работы пленарного заседания председателем Общественной палаты Натальей Горбачевой членам и экспертам палаты были вручены Почетная грамота и благодарность Общественной палаты Российской Федерации, а также благодарности региональной Общественной палаты. 

Натальей Горбачевой вручены удостоверения вновь назначенным членам Общественной палаты: руководителю заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева Константину Абабкову, главному врачу ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи» Денису Сачкову и председателю Псковского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александру Кривотулову. 

На пленарном заседании внесены изменения в персональный состав комиссий Общественной палаты, заслушаны доклады о работе комиссий и экспертного совета палаты, а также утвержден план работы Общественной палаты на первое полугодие 2023 года. 

Отдельным вопросом повестки пленарного заседания рассмотрен вопрос о внесении на рассмотрение Псковского областного Собрания депутатов в качестве законодательной инициативы проекта закона Псковской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Псковской области «Об Общественной палате Псковской области». 

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