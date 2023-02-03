В Псковской области разыскивают мужчину с татуировкой на левом предплечье

14:46, 03 февраля 2023, ПАИ

Мужчину из Ростовской области разыскивают в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в поисковом отряде LizaAlert в Псковской области.

Известно, что с 2019 года мужчина находился в медицинском учреждении Ростовской области.

Имеет татуировку на левом предплечье, рост 170 см, телосложение худощавое, волосы русые.

Всех, кто знает о местонахождении этого мужчины или видел его, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.