Пскович похитил продукты из магазина на улице Яна Фабрициуса

18:39, 03 февраля 2023, ПАИ

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Пскова, который похитил продукты питания из магазина на улице Яна Фабрициуса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Дежурному межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом объекте на улице Яна Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 35-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты питания.

По факту кражи проводится проверка.