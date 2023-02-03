Пскович похитил продукты из магазина на улице Яна Фабрициуса
Сотрудники Росгвардии задержали жителя Пскова, который похитил продукты питания из магазина на улице Яна Фабрициуса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Дежурному межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом объекте на улице Яна Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 35-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты питания.
По факту кражи проводится проверка.
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