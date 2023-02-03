Псковские полицейские раскрыли серию краж из гаражных кооперативов

22:25, 03 февраля 2023, ПАИ

Псковские полицейские раскрыли серию краж из гаражных кооперативов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В течение января 2022 года в Пскове совершено пять краж из гаражных кооперативов, расположенных на Завеличье, Запсковье и в центре города. В ночь с 1 на 2 февраля сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого. Его автомобиль остановили по ориентировке сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову в Псковском районе. В салоне было обнаружено ранее похищенное имущество.

По версии следствия, 32-летний пскович на личном транспорте объезжал гаражные кооперативы, находящиеся в городской черте, и присматривал наиболее слабые замки на дверях. А после, уже с наступлением темноты, возвращался к двери намеченного гаража, перекусывал или выламывал замок и похищал хранимое имущество. Добычей злоумышленника становились литые диски с комплектами резины, электроинструменты, ручные строительные инструменты и ящики для их хранения, сварочные аппараты, тепловые пушки и другие небольшие предметы.

В результате обыска в частном доме фигуранта уголовного дела удалось обнаружить и изъять часть похищенного имущества.

В настоящий момент установлено, что ранее молодой человек уже был судим за совершение краж. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Сейчас фигурант уголовного дела задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование уголовных дел продолжается.