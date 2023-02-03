Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Псковские полицейские раскрыли серию краж из гаражных кооперативов

Псковские полицейские раскрыли серию краж из гаражных кооперативов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В течение января 2022 года в Пскове совершено пять краж из гаражных кооперативов, расположенных на Завеличье, Запсковье и в центре города. В ночь с 1 на 2 февраля сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого. Его автомобиль остановили по ориентировке сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову в Псковском районе. В салоне было обнаружено ранее похищенное имущество.

По версии следствия, 32-летний пскович на личном транспорте объезжал гаражные кооперативы, находящиеся в городской черте, и присматривал наиболее слабые замки на дверях. А после, уже с наступлением темноты, возвращался к двери намеченного гаража, перекусывал или выламывал замок и похищал хранимое имущество. Добычей злоумышленника становились литые диски с комплектами резины, электроинструменты, ручные строительные инструменты и ящики для их хранения, сварочные аппараты, тепловые пушки и другие небольшие предметы.

В результате обыска в частном доме фигуранта уголовного дела удалось обнаружить и изъять часть похищенного имущества.

В настоящий момент установлено, что ранее молодой человек уже был судим за совершение краж. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Сейчас фигурант уголовного дела задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование уголовных дел продолжается.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 февраля 2023

Подросток госпитализирован в результате ДТП в Пскове

03 февраля 2023

Со счетов псковички списали долги жительницы Кубани
03 февраля 2023

ВИДЕО Житель Опочки задержан за работу курьером у мошенников
03 февраля 2023

ВИДЕО Задержан подозреваемый в убийстве, совершенном почти 25 лет назад в Псковской области

03 февраля 2023

Продолжают поступать сообщения о минировании школ в Пскове и Великих Луках
03 февраля 2023

Два автомобиля столкнулись на трассе в Великолукском районе
02 февраля 2023

Поступили ложные сообщения о минировании школ в Пскове и Великих Луках
02 февраля 2023

Псковичку осудят за кражу продуктов из магазина

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...