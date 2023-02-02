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Экономика

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 70,6 рубля

Рубль завершил торги пятницы разнонаправленно, но снизился к доллару, юаню и евро по итогам прошедшей рабочей недели, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчётами «завтра» на 19:00 по Москве (к закрытию) за день вырос на 15 копеек, до 70,6 рубля, юань снизился на 3 копейки, до 10,42 рубля, евро подешевел на 30 копеек, до 76,9 рубля.

Доллар за неделю подорожал на 1,14 рубля, юань — на 16 копеек, евро — на 1,4 рубля.
 

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