Для ликвидации возгорания квартиры было привлечено семь псковских пожарных
Сообщение о возгорании в квартире на улице Металлистов в Пскове поступило в 00:58 4 февраля. Квартиру удалось спасти, сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении МЧС.
Для ликвидации пожара привлекли три единицы техники и семь человек.
Телефон вызова экстренных оперативных служб — 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области — (8 8112) 79-99-99.
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