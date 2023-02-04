Для ликвидации возгорания квартиры было привлечено семь псковских пожарных

10:11, 04 февраля 2023, ПАИ

Сообщение о возгорании в квартире на улице Металлистов в Пскове поступило в 00:58 4 февраля. Квартиру удалось спасти, сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении МЧС.

Для ликвидации пожара привлекли три единицы техники и семь человек.

Телефон вызова экстренных оперативных служб — 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области — (8 8112) 79-99-99.