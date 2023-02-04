Продолжается розыск пропавшего год назад великолучанина

12:32, 04 февраля 2023, ПАИ

Местонахождение 38-летнего Александра Лобанова продолжают устанавливать сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки. По имеющимся данным, с 22 марта 2022 года местонахождение великолучанина не установлено. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серые.

Был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении А. Н. Лобанова, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8 8811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).