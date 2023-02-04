Из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих
63 российских военнослужащих вернули из украинского плена после переговорного процесса, сообщили в Минобороны.
«В состав группы освобождённых российских военнослужащих включены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединённых Арабских Эмиратов», — добавили в ведомстве.
Все бойцы уже находятся на территории России, сообщает РИА Новости. Военнослужащим оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также им предоставили возможность связаться с родственниками.
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