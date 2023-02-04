Из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих

12:10, 04 февраля 2023, ПАИ

63 российских военнослужащих вернули из украинского плена после переговорного процесса, сообщили в Минобороны.

«В состав группы освобождённых российских военнослужащих включены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединённых Арабских Эмиратов», — добавили в ведомстве.

Все бойцы уже находятся на территории России, сообщает РИА Новости. Военнослужащим оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также им предоставили возможность связаться с родственниками.