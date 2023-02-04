Евгений Плющенко посетит Псков с новым ледовым шоу

18:43, 04 февраля 2023, ПАИ

Тур Союза Чемпионов «Русские Сезоны» планирует провести тур по городам России, в том числе и Псков. Об этом сообщает Евгений Плющенко на своей странице в Instagram* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Фигурист заявляет, что в регионах будет присутствовать 50 артистов балета на льду и фигуристов, а также будут экслюзивные костюмы и номера. Масштабные шоу пройдут в Санкт - Петербурге и Москве: 50 фигуристов и 85 артистов балета.

«Продолжаем традицию «Русских Сезонов» Дягилева, покоривших весь мир. Превращаем спорт в искусство с участием наших спортсменов, блиставших на самых важных мировых стартах. Вы когда-нибудь были в театре, где сцена - это огромное ледовое поле? Добро пожаловать!», - пишет Евгений Плющенко.

Концертный тур пройдет в 13 городах России.