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Общество

Евгений Плющенко посетит Псков с новым ледовым шоу

Фото из соцсетей Евгения Плющенко

Тур Союза Чемпионов «Русские Сезоны» планирует провести тур по городам России, в том числе и Псков. Об этом сообщает Евгений Плющенко на своей странице в Instagram* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Фигурист заявляет, что в регионах будет присутствовать 50 артистов балета на льду и фигуристов, а также будут экслюзивные костюмы и номера. Масштабные шоу пройдут  в Санкт - Петербурге и Москве: 50 фигуристов и 85 артистов балета.

«Продолжаем традицию «Русских Сезонов» Дягилева, покоривших весь мир. Превращаем спорт в искусство с участием наших спортсменов, блиставших на самых важных мировых стартах. Вы когда-нибудь были в театре, где сцена - это огромное ледовое поле? Добро пожаловать!», - пишет Евгений Плющенко.

Концертный тур пройдет в 13 городах России.

  • 30 марта - Санкт-Петербург, Ледовый дворец
  • 1 апреля - Тула
  • 6 апреля - Псков
  • 7 апреля - Великий Новгород
  • 8 апреля - Тверь
  • 9 апреля - Москва, ВТБ Арена
  • 11-12 апреля - Кемерово «Лебединое озеро»
  • 20 апреля - Рязань
  • 22 апреля -Мурманск
  • 23 апреля - Петрозаводск
  • 27 апреля - Самара
  • 28 апреля - Саратов
  • 29 апреля – Пенза.

 

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