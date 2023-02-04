Евгений Плющенко посетит Псков с новым ледовым шоу
Тур Союза Чемпионов «Русские Сезоны» планирует провести тур по городам России, в том числе и Псков. Об этом сообщает Евгений Плющенко на своей странице в Instagram* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Фигурист заявляет, что в регионах будет присутствовать 50 артистов балета на льду и фигуристов, а также будут экслюзивные костюмы и номера. Масштабные шоу пройдут в Санкт - Петербурге и Москве: 50 фигуристов и 85 артистов балета.
«Продолжаем традицию «Русских Сезонов» Дягилева, покоривших весь мир. Превращаем спорт в искусство с участием наших спортсменов, блиставших на самых важных мировых стартах. Вы когда-нибудь были в театре, где сцена - это огромное ледовое поле? Добро пожаловать!», - пишет Евгений Плющенко.
Концертный тур пройдет в 13 городах России.
- 30 марта - Санкт-Петербург, Ледовый дворец
- 1 апреля - Тула
- 6 апреля - Псков
- 7 апреля - Великий Новгород
- 8 апреля - Тверь
- 9 апреля - Москва, ВТБ Арена
- 11-12 апреля - Кемерово «Лебединое озеро»
- 20 апреля - Рязань
- 22 апреля -Мурманск
- 23 апреля - Петрозаводск
- 27 апреля - Самара
- 28 апреля - Саратов
- 29 апреля – Пенза.
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