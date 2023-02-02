Без электроснабжения останется 500 тысяч абонентов в Одессе
Почти 500 тысяч абонентов в Одессе и одном районе Одесской области к вечеру 4 февраля остаются без электроснабжения после аварии на подстанции, заявил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Как утверждает Марченко, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение работают в штатном режиме.
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01 февраля 2023
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