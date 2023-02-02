Без электроснабжения останется 500 тысяч абонентов в Одессе

19:23, 04 февраля 2023, ПАИ

Почти 500 тысяч абонентов в Одессе и одном районе Одесской области к вечеру 4 февраля остаются без электроснабжения после аварии на подстанции, заявил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как утверждает Марченко, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение работают в штатном режиме.