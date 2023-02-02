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Политика

США сбили китайский аэростат у своего побережья

США сбили принадлежащий КНР аэростат у своего побережья, ведётся операция по сбору обломков, сообщает корреспондент РИА Новости.

Напомним, что в четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что власти США зафиксировали над континентальной частью страны «разведывательный воздушный шар». По его словам, шар находится на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, и не представляет угрозы для людей на земле.

Американское оборонное ведомство не стало его сбивать, сочтя это опасным из-за внушительных размеров объекта. Соединённые Штаты, как отмечается, приняли оперативные меры, «чтобы препятствовать сбору важной информации».

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