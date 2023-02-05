В Крыму предложили создать в России список антигероев

16:09, 05 февраля 2023, ПАИ

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил создать в России список антигероев, состоящий из тех, кто оставил страну и решил «отсидеться в сложные времена за границей», пишет РИА Новости.

«Если человек просто сбежал и попал в число наших антигероев, обязательно должна быть ответственность. Таких людей нужно пометить. Составление списка «бегунов на особо длинные дистанции» — один из таких возможных маркеров. Ни в коем случае нельзя делать вид, что человек завтра приедет спокойно, как ни в чём не бывало: отсиделся в сложные времена за границей, дождался мира, приехал и живёт себе спокойно. Этого нельзя допустить. Это неправильно, это несправедливо», — сказал Владимир Константинов.

Он отметил, что у людей, попавших в список, не следует изымать имущество или лишать их свободы, но они должны знать, что их не будут брать на государственную службу и подпускать к госзаказам.

При этом, по его словам, подобный список не должен восприниматься как некая политическая или общественная инквизиция. «Это никакая не инквизиция. Раз человек сделал свой выбор публично, пусть за него и отвечает. Чем — мы ему озвучим публично. И пусть решает. А не так, когда они боятся за свои валютные счета и зарубежную недвижимость и готовы для их сохранения плевать на народ и страну, но при этом у себя дома ничем не рискуют», — подчеркнул глава парламента, добавив, что в России остаётся много настоящих патриотов.