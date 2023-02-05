Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

В Крыму предложили создать в России список антигероев

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил создать в России список антигероев, состоящий из тех, кто оставил страну и решил «отсидеться в сложные времена за границей», пишет РИА Новости.

«Если человек просто сбежал и попал в число наших антигероев, обязательно должна быть ответственность. Таких людей нужно пометить. Составление списка «бегунов на особо длинные дистанции» — один из таких возможных маркеров. Ни в коем случае нельзя делать вид, что человек завтра приедет спокойно, как ни в чём не бывало: отсиделся в сложные времена за границей, дождался мира, приехал и живёт себе спокойно. Этого нельзя допустить. Это неправильно, это несправедливо», — сказал Владимир Константинов.

Он отметил, что у людей, попавших в список, не следует изымать имущество или лишать их свободы, но они должны знать, что их не будут брать на государственную службу и подпускать к госзаказам.

При этом, по его словам, подобный список не должен восприниматься как некая политическая или общественная инквизиция. «Это никакая не инквизиция. Раз человек сделал свой выбор публично, пусть за него и отвечает. Чем — мы ему озвучим публично. И пусть решает. А не так, когда они боятся за свои валютные счета и зарубежную недвижимость и готовы для их сохранения плевать на народ и страну, но при этом у себя дома ничем не рискуют», — подчеркнул глава парламента, добавив, что в России остаётся много настоящих патриотов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 февраля 2023

Разговор на равных: молодые парламентарии Гдова встретились с главой района
05 февраля 2023

«Тема недели»: предвыборная перекличка
02 февраля 2023

Назначен новый руководитель аппарата правительства Псковской области

02 февраля 2023

Зачем праздновать победы 80-летней давности, объяснил Александр Голышев
01 февраля 2023

Малькевич: Псковский губернатор – не любитель эффектных пиар-шагов, он просто много работает
31 января 2023

Названы потенциальные кандидаты в губернаторы Псковской области от ЛДПР
31 января 2023

Антон Минаков станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»
30 января 2023

Стала известна дата досрочных выборов главы Пустошкинского района

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...