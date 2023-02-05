Польша возведет новую систему слежения на границе с РФ

21:42, 05 февраля 2023, ПАИ

Польша установит заграждение с системами слежения на границе с РФ. Строительные работы начнутся уже в марте этого года. О запланированных сроках реализации проекта информирует пресс-секретарь погранохраны Польши Анна Михальская. Об этом сообщает «Российская газета».

«Монтаж заграждения должен начаться в марте этого года», - цитирует Михальскую Польское агентство печати.

Пресс-секретарь пояснила, что на данном этапе развития инициативы подрядчик готовит проект для согласования с погранохраной.

Будущее заграждение протянется на 200 км российско-польской границы. Ноу-хау будет состоять из камер видеонаблюдения и особых датчиков. Это позволит вести бесперебойный надзор за происходящим на границе. Новомодная система контроля обойдется полякам в 82 млн долларов.

К слову, в начале ноября прошлого года Варшава уже запустила работы по возведению заграждения из колючей проволоки вдоль границы с Калининградской областью. Маневр польские власти объяснили открытием местного аэропорта для воздушных судов с Ближнего Востока и из Северной Африки - в Польше опасаются притока мигрантов. Правда, колючая стена - временное сооружение и будет функционировать лишь до тех пор, пока на ее месте не соорудят электронный «барьер».