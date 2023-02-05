Жители Москвы не готовы строить отношения с иногородними

23:21, 05 февраля 2023, ПАИ

Каждый четвертый житель Москвы не согласен на романтические отношения с иногородними, сообщает редакция "Москвич Mag".

Аналитики ресурса «Работы.ру» провели исследование, в котором опросили жителей разных регионов России, кого они готовы рассматривать как партнера для отношений.

Оказалось, что место рождения человека для кого-то является основанием не вступать в романтические отношения. В Москве избирательных набралось больше всего — 25%. На вопрос о том, готовы ли они встречаться с жителями других российских городов, респонденты ответили «нет». Подчеркнем, речь именно о российских городах — возможно, если бы речь шла об отношениях с иностранцами, результаты были бы совсем другими.

33% опрошенных из Москвы заявили, что им без разницы, где живет партнер. В Петербурге этот показатель почти такой же — 34%. При этом 23% опрошенных петербуржцев отметили, что не хотели бы встречаться с жителями других городов. В остальных городах России этот показатель в среднем равен 20%.