Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители Москвы не готовы строить отношения с иногородними

Каждый четвертый житель Москвы не согласен на романтические отношения с иногородними, сообщает редакция "Москвич Mag".

Аналитики ресурса «Работы.ру» провели исследование, в котором опросили жителей разных регионов России, кого они готовы рассматривать как партнера для отношений.

Оказалось, что место рождения человека для кого-то является основанием не вступать в романтические отношения. В Москве избирательных набралось больше всего — 25%. На вопрос о том, готовы ли они встречаться с жителями других российских городов, респонденты ответили «нет». Подчеркнем, речь именно о российских городах — возможно, если бы речь шла об отношениях с иностранцами, результаты были бы совсем другими.

33% опрошенных из Москвы заявили, что им без разницы, где живет партнер. В Петербурге этот показатель почти такой же — 34%. При этом 23% опрошенных петербуржцев отметили, что не хотели бы встречаться с жителями других городов. В остальных городах России этот показатель в среднем равен 20%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 февраля 2023

На радио «Звезда» московский экскурсовод провел экскурсию по Пскову

05 февраля 2023

Комитет по здравоохранению рассказал о самой опасной опухоли
05 февраля 2023

На следующей неделе псковичей ждёт слабая магнитная буря
05 февраля 2023

Работодатели встретились со студентами медколледжа в Великих Луках

05 февраля 2023

Островские студенты познакомились с молекулярной кулинарией

05 февраля 2023

Военно-спортивные сборы для подростков прошли в Пушкинских Горах
05 февраля 2023

Разговор на равных: молодые парламентарии Гдова встретились с главой района
05 февраля 2023

Наталья Решетникова провела мастер-класс для студентов колледжа искусств

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...