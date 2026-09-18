Псковское подворье просит помощи в сборе желудей для белок и дикобразов

15:57, 18 сентября 2026, ПАИ

Белки в псковском подворье «Птичий дворик» перешли на осенний рацион. Жителей региона просят помочь животным – привезти жёлуди.



Фото: из группы подворья в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы подворья в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы подворья в соцсети «ВКонтакте»





«Недавно съездили за грибами, привезли и белкам. Сейчас у них на «столе»: орехи, морковь, яблоки, грибы и плоды шиповника. Осень же, надо запасаться. Но есть одна проблема – нам очень нужны жёлуди. Много! Они ценны и для белок, и для дикобразов», – отметили в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

Дуб, который рос по дороге в подворье, спилили специалисты из-за его аварийного состояния. «Если у кого-то растут дубы на даче, во дворе, в парке, пособирайте, пожалуйста, жёлуди и привезите. Школьники, учителя, родители, если организуете сбор классом, мы будем бесконечно благодарны. Любое количество будет помощью», – подчеркнули сотрудники подворья.

Ранее сообщалось, что псковичка Анна Кипрушева воспитывает у себя дома птенца ворона, учит его говорить и петь.